Рэпер Леша Свик закрыл долг сотруднице продуктового магазина

Рэпер Леша Свик признался, что помог закрыть крупный долг женщине, которая работала в одном из продуктовых магазинов, расположенном в его доме. Об этом музыкальный исполнитель рассказал «Пятому каналу» во время церемонии вручения музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

«У женщины были определенные проблемы с долгами, и я просто перевел ей ту сумму, которая была нужна», — сообщил Леша Свик.

В августе 2023 года юрист Леши Свика по семейным делам Кирилл Гавриличев сообщил, что артист намерен подать в суд на девушку, заявившую о наличии ребенка от него. Гавриличев заявил, что Свик не знаком с девушкой. Он отметил, что звезда планирует обратиться в суд с иском о защите своей чести и достоинства, а также взыскать с фанатки компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. По словам юриста, эти деньги он потратит на благотворительность.

В июле фанатка певца по имени Екатерина написала в соцсетях издания «Блокнот», что уже несколько лет воспитывает дочь от рэпера. Вскоре ее сообщения были удалены. Гавриличев и Свик предположили, что фанаткой «движет жажда славы и желание очернить» певца.

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