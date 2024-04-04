Хабенский на встрече со зрителями запретил задавать политические вопросы

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский на творческой встрече запретил зрителям задавать политические вопросы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Телеканал уточнил, что политика была единственной стоп-темой в диалоге, и Хабенский охотно обсуждал не только премьеры, но и обеды в театре. Выяснилось, что худрук не знает, сколько в буфете стоит сосиска в тесте, потому что всегда берет для себя комплексный обед.

Вечер проходил в рамках проекта Александра Цыпкина «Художественный разговор с художественным руководителем». Хабенский рассказал писателю, что зритель всегда прав, и если между ним и театром не складывается диалог, в этом виноват театр.

«Значит ты не о том говоришь, значит ты не так разговариваешь, значит зритель не хочет подхватывать твое дыхание. Мне кажется, так правильнее», — поделился мнением худрук, отметив, что творческие неудачи означают, что в театре выбрали не тот материал, актера или режиссера.

Накануне Хабенский рассказал об эффекте бумеранга в МХТ имени Чехова.

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