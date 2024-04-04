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Хабенский на встрече со зрителями запретил задавать политические вопросы

Худрук МХТ Хабенский на творческой встрече вместо политики обсудил со зрителями обеды

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский на творческой встрече запретил зрителям задавать политические вопросы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Телеканал уточнил, что политика была единственной стоп-темой в диалоге, и Хабенский охотно обсуждал не только премьеры, но и обеды в театре. Выяснилось, что худрук не знает, сколько в буфете стоит сосиска в тесте, потому что всегда берет для себя комплексный обед.

Вечер проходил в рамках проекта Александра Цыпкина «Художественный разговор с художественным руководителем». Хабенский рассказал писателю, что зритель всегда прав, и если между ним и театром не складывается диалог, в этом виноват театр.

«Значит ты не о том говоришь, значит ты не так разговариваешь, значит зритель не хочет подхватывать твое дыхание. Мне кажется, так правильнее», — поделился мнением худрук, отметив, что творческие неудачи означают, что в театре выбрали не тот материал, актера или режиссера.

Накануне Хабенский рассказал об эффекте бумеранга в МХТ имени Чехова.

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