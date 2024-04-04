Александр Морозов рассказал об «уколах стройности»

Юморист Александр Морозов признался в шоу «Малахов», что прибегал к «уколам стройности».

Морозов объяснил, что ему было необходимо срочно похудеть на десять килограммов за неделю для операции. Тогда врач ему посоветовал на тот момент неизвестный препарат. Артист отметил, что в аптеке ему продали средство без рецепта. Комик колол себе препарат ежедневно, однако должного эффекта так и не получил.

«Как слону дробина. У меня ни хороших результатов, ни плохих», — поделился юморист.

Морозов признался, что хотел с помощью уколов снизить аппетит, но этого не произошло. За 10 дней применения препарата артист вообще не похудел.

В эфире шоу Морозов посмотрел сюжет о вреде подобных средств для похудения и пришел к выводу, что стоит бороться с этим явлением.

«Чем эти фармакологические дельцы отличатся от наркодилеров? Мне кажется, это абсолютная уголовщина», — отметил комик.

В 2019 году Морозову сделали операцию шунтирование желудка с одним анастомозом. Через несколько лет после хирургического вмешательства артист похудел на 80 кг.

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