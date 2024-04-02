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Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей

Forbes: состояние певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов

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/Reuters

Певица Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей. Об этом написало издание Forbes, подсчитавшее знаменитостей, состояние которых за последний год превысило $1 млрд.

«Самый знаменитый новичок в списке — Тейлор Свифт, чей рекордный, прошедший по пяти континентам тур «Eras Tour» стал первыми гастролями, принесшими $1 млрд», — говорится в статье, посвященной певице.

Состояние 34-летней звезды, включая прибыль от тура, ценность ее песен и недвижимости, составляет $1,1 млрд.

Свифт стала первым артистом, который заработал эти деньги исключительно песнями и выступлениями.

Накануне американские ученые из Калифорнийского технологического института изучили сейсмические последствия концерта Тейлор Свифт в августе 2023 года в Лос-Анджелесе. Они пришли к выводу, что 70-тысячная толпа поклонников на стадионе SoFi создала колебания почвы, сравнимые по силе с небольшим землетрясением.

Ранее продюсер Пригожин вспомнил, как Пугачева «сливала» Валерию с телешоу.

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