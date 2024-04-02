Анна Асти решила вернуться на сцену после скандала с вечеринкой и теракта

Певица Анна Асти в своем Telegram-канале сообщила о том, что не собирается отменять запланированные концерты из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

«Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь — мы едем в тур и все концерты состоятся! Наша команда всегда соблюдает меры безопасности, следить за порядком также будут сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции», — написала Асти.

Она подчеркнула, что очень ждет своих фанатов на концертах, чтобы они могли хорошо провести время вместе и развлечься. Певица уточнила, что концерт в Краснодаре было решено перенести на 10 сентября, так как концертная площадка не смогла предоставить более раннюю дату. Остальные же концерты числятся в апреле, мае и начале лета.

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