В Фонде Муслима Магомаева рассказали о судьбе экспонатов музея «Крокуса»

Генеральный директор Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева призналась, что пока не видела воочию экспонаты из музея в «Крокус Сити Холл». Ее слова передает kp.ru.

«Нас еще не пускают внутрь. Там проходят следственные мероприятия, там работают страховые», — заявила она.

По словам Косаревой, она не может с уверенностью сказать о состоянии вещей артиста. При этом она считает, что более-менее все «должно быть сохранено». Эксперт подчеркнула, что пока видела только фотографии экспонатов, которые упаковали в пленку.

«И где это будет размещаться — тоже решим и сообщим, когда и где выставим. Пока все там — нам не разрешают ничего вытаскивать», — заявила Косарева.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта не стало 143 человек, пострадали более 180.

После трагедии сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявлял журналистам, что музей Муслима Магомаева при пожаре и все вещи артиста остались нетронутыми.

Ранее Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокусе».