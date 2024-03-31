Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Фонде Муслима Магомаева рассказали о судьбе экспонатов музея «Крокуса»

В Фонде Муслима Магомаева заявили, что вещи артиста сохранились после теракта

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Генеральный директор Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева призналась, что пока не видела воочию экспонаты из музея в «Крокус Сити Холл». Ее слова передает kp.ru.

«Нас еще не пускают внутрь. Там проходят следственные мероприятия, там работают страховые», — заявила она.

По словам Косаревой, она не может с уверенностью сказать о состоянии вещей артиста. При этом она считает, что более-менее все «должно быть сохранено». Эксперт подчеркнула, что пока видела только фотографии экспонатов, которые упаковали в пленку.

«И где это будет размещаться — тоже решим и сообщим, когда и где выставим. Пока все там — нам не разрешают ничего вытаскивать», — заявила Косарева.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта не стало 143 человек, пострадали более 180.

После трагедии сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявлял журналистам, что музей Муслима Магомаева при пожаре и все вещи артиста остались нетронутыми.

Ранее Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами