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Директор «Пикника» рассказал о потерях группы после теракта

Директор «Пикника» Чернышевский: в теракте группа утратила декорации и костюмы

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Директор рок-группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал о потерях коллектива после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Его цитирует NEWS.ru.

По словам Чернышевского, значительные потери понесли и группа, и оркестр.

«Кроме инструментов, у нас же там все были декорации наши, сценические костюмы, то есть вообще все, что группа собирала по каким-то кусочкам. Все это у нас было с собой, и теперь это утеряно», — сказал директор группы.

Он подчеркнул, что коллектив больше переживает не из-за утраченных инструментов, а из-за людей, которых не стало в результате теракта. Чернышевский признался, что музыканты каждый день читают об этих людях в прессе.

«Это удивительно светлые, творческие люди, у которых, естественно, были какие-то планы, все абсолютно интересные, биографии интересные, действительно какие-то истории, которые вот в один момент прекратились, — сказал Чернышевский.

22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала нападавшие открыли стрельбу по зрителям, а после подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

Ранее адвокат ответил на слух о признании Пугачевой иноагентом.

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