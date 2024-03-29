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Барановская вспомнила, как ей предлагали платье из куриных перьев

Телеведущая Барановская заявила, что ей предлагали выйти в платье из куриных перьев

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Личный архив Юлии Барановской

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что ей предлагали платье из куриных перьев. Видео с ее рассказом опубликовано в Telegram-канале «НЕПРИЯТНЫЙ ПИЛЯГИН».

Барановская объяснила, что для одной из премий продюсер ей предложил эскиз платья со страусиными перьями. Телеведущая заказала у портных наряд. Через два месяца она решила забрать его, но как оказалось, платье не сшили.

«Где платье? Они: «Вы знаете, такая ситуация. Страусиных перьев нет, но есть куриные. Они точно такие же! Я говорю: «Вы прикалываетесь?» Как можно страусиное перо сравнить с куриным?» — отметила телеведущая.

В марте Барановская призналась, что хотела бы стать матерью в четвертый раз. Телеведущая уточнила, что пока не собирается рожать, так как детей сложно планировать. Звезде неважно, какого пола будет ее ребенок. Она также не против и появления в ее семье пятого малыша.

Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Телеведущая и спортсмен развелись в 2013 году.

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