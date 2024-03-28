Мари Краймбрери вступилась за знаменитостей, которые помогли пострадавшим в теракте

Певица Мари Краймбрери посоветовала хейтерам в интернете не осуждать звезд и не считать чужие деньги, особенно отправленные на благотворительность. Об этом пишет NEWS.ru.

«Людям не угодить примерно никогда. Я никак не считаю, потому что мне кажется, что даже если человек перевел один рубль, то это уже классно. Когда ты сидишь дома, считаешь чужие деньги и думаешь, что кто-то делает мало, посмотри на себя и подумай, что сделал ты», — возмутилась Краймбрери.

Рассуждая о том, следует ли звездам предавать огласке свои благотворительные поступки, артистка пришла к выводу, что в этой ситуации нет правильного решения. По мнению Краймбрери, общественность осудит знаменитостей либо за показушничество, либо за отсутствие помощи как таковой. Исполнительница также уточнила, что просит своих друзей не тратить деньги на подарок к празднику, а пожертвовать средства на благотворительность.

Недавно Краймбрери сообщила, что «сошлась с бывшим», на сцене своего концерта в Минске. Воссоединение произошло осенью 2023 года. Певица призналась, что чувствует себя романтичной. Краймбрери отметила, что ее возлюбленный находится на концерте вместе с матерью и бабушкой.

Ранее Валерия назвала Хабенского и Мари Краймбрери самыми добрыми артистами РФ.