Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мари Краймбрери вступилась за знаменитостей, которые помогли пострадавшим в теракте

Певица Мари Краймбрери посоветовала хейтерам не считать чужие деньги

close
100%
yadrakon_photo/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Мари Краймбрери посоветовала хейтерам в интернете не осуждать звезд и не считать чужие деньги, особенно отправленные на благотворительность. Об этом пишет NEWS.ru.

«Людям не угодить примерно никогда. Я никак не считаю, потому что мне кажется, что даже если человек перевел один рубль, то это уже классно. Когда ты сидишь дома, считаешь чужие деньги и думаешь, что кто-то делает мало, посмотри на себя и подумай, что сделал ты», — возмутилась Краймбрери.

Рассуждая о том, следует ли звездам предавать огласке свои благотворительные поступки, артистка пришла к выводу, что в этой ситуации нет правильного решения. По мнению Краймбрери, общественность осудит знаменитостей либо за показушничество, либо за отсутствие помощи как таковой. Исполнительница также уточнила, что просит своих друзей не тратить деньги на подарок к празднику, а пожертвовать средства на благотворительность.

Недавно Краймбрери сообщила, что «сошлась с бывшим», на сцене своего концерта в Минске. Воссоединение произошло осенью 2023 года. Певица призналась, что чувствует себя романтичной. Краймбрери отметила, что ее возлюбленный находится на концерте вместе с матерью и бабушкой.

Ранее Валерия назвала Хабенского и Мари Краймбрери самыми добрыми артистами РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами