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Mia Boyka рассказала о религиозных запретах и наставлениях матери

Певица Mia Boyka призналась, что в детстве ходила в церковь почти каждый день

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Личный архив Mia Boyka

Певица Mia Boyka в интервью на шоу «Сессия» для VK Видео вспомнила, что ходила в церковь шесть раз в неделю из-за матери.

По словам артистки, она родилась в небольшой деревне, где прожила до 18 лет, после чего уехала в Москву. По наставлению матери Boyka читала Библию каждый день и регулярно посещала церковь. Певица также рассказала, что родительница запрещала ей гулять допоздна и проводить время с мальчиками.

«Нельзя быть в узких джинсах. Нельзя красить ногти, носить сережки, прокалывать уши, носить украшения, красить волосы. Нельзя гулять с мальчиками вообще, просто гулять где-то допоздна. Но это не плохо», — вспомнила Boyka.

По словам артистки, когда она уехала в Москву, мама спрашивала у нее в основном про церковь и Библию. Сейчас же Boyka спокойной общается с родственницей на любые темы и регулярно отправляет ей букеты цветов, так как видит в этом проявление любви.

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