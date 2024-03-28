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Игорь Крутой озвучил даты проведения юбилейной «Новой волны»

Продюсер Крутой заявил, что фестиваль «Новая волна» пройдет в августе в Сочи

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Продюсер и композитор Игорь Крутой в своем Telegram-канале озвучил даты проведения 20-го фестиваля «Новая волна».

«С 22-го по 27-е августа этого года на Красной поляне в Сочи пройдет двадцатый по счету конкурс «Новая волна». Приоткрою сюрпризы, коими славится «Новая волна» — это юбилеи (50-летие Андрюши Губина, 30-летие «Иванушек», 55-летие Стасика Михайлова и еще один юбилей, который готовлю я сам — и для вас, и для себя)» — уточнил Крутой.

На данный момент продюсер вместе с режиссером «Новой волны» Александром Ревзиным посетил Сочи, чтобы выбрать локации для предстоящего мероприятия и насладиться местным воздухом.

Недавно сообщалось, что в столице Татарстана Казани пройдет всероссийский фестиваль-форум «Литературный флагман России». Организаторы проекта убеждены, что фестиваль будет интересен аудитории с точки зрения популяризации чтения в современном обществе и в России будущего, а также открытия новых трендов и тенденций в индустрии. В рамках фестиваля ожидается около 60 различных мероприятий, посвященных основной тематике мероприятия.

Ранее Лазарев призвал не делать соревнование из помощи пострадавшим в «Крокусе».

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