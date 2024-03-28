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Екатерина Гусева объяснила, почему актерам кино не нужно образование

Актриса Гусева: артистам не нужно образование в кино из-за возможности переснять

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Екатерина Гусева заявила в беседе с NEWS.ru, что артистам не нужно образование в кино.

Гусева объяснила, что из-за возможности переснять неудавшиеся дубли актерам проще работать в кино. Она уточнила, что в театре у артистов нет таких шансов, поэтому в данной сфере образование необходимо.

«Только в театре можно понять — актер это или фейк. В кино можно сделать сто дублей, а из ста сделать один наиболее приличный», — отметила актриса.

Гусева добавила, что некоторым актерам может быть проще в профессии из-за природных задатков. Однако, по ее словам, актерскую профессию можно освоить и без этого.

«Есть очень много одаренных, прирожденных актеров, которых даже нечему учить. Но в то же время это и школа, система. В принципе, профессии можно научиться», — пояснила артистка.

Екатерина Гусева начала актерскую карьеру в 1997 году. В 2009-м она удостоилась звания заслуженной артистки России. В ее фильмографии более 70 работ. Актриса снялась в таких проектах, как «Бригада», «Есенин», «Анна Каренина. Мюзикл».

Ранее Лазарев сообщил, что сделает перерыв в карьере.

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