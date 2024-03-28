Лазарев сделает перерыв в карьере: «Эмоционально колбасит»

Певец Сергей Лазарев признался, что планирует сделать небольшой перерыв в музыкальной карьере. Об этом сообщает NEWS.ru.

Лазарев объяснил свое решение желанием отдохнуть. Артист признался, что находится в состоянии, в котором не может продолжать гастрольную деятельность. Он заявил о необходимости «прийти в себя».

«Меня эмоционально начало колбасить перед днем рождения. Мне нужна тотальная пауза, нужно перезагрузиться», — поделился исполнитель.

В марте Лазарев призвал не делать соревнование из помощи пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он объяснил, что благотворительность — это не состязание того, кто больше поможет и вложит денег. По словам исполнителя, каждый человек оказывает поддержку, как может и «как чувствует».

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадке. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее Серябкина высказалась о продолжении концертов после теракта в «Крокусе».