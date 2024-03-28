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Лазарев призвал не делать соревнование из помощи пострадавшим в «Крокусе»

Певец Лазарев призвал не соревноваться размером помощи пострадавшим в «Крокусе»

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Сергей Лазарев/YouTube

Певец Сергей Лазарев призвал не делать соревнование из помощи пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает NEWS.ru.

Лазарев объяснил, что благотворительность — это не состязание того, кто больше поможет и вложит денег. По словам исполнителя, каждый человек оказывает поддержку, как может и «как чувствует». Артист также считает, что не стоит называть конкретных сумм, отправленных на благотворительность, так как открытые заявления приводят к обвинениям в хайпе.

При этом Лазарев добавил, что звезд, которые не рассказывают о своей благотворительной деятельности, зачастую обвиняют в бездействии.

«Вообще в принципе нужно делать добрые дела, и это должно становиться доброй традицией, привычкой», — заявил артист.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадке.

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса сделали переводы в фонд помощи пострадавшим и их семьям во время теракта. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Анна Asti, Ольга Бузова, Антон Пинский, Егор Крид.

Ранее группа «Пикник» временно отказалась от частных выступлений после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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