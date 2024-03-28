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Филипп Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после трагедии

Певец Киркоров поддержал россиян после теракта словами из песни Пугачевой

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Маска/VK

Певец Филипп Киркоров процитировал Аллу Пугачеву, обращаясь к россиянам в рамках мемориального музыкального марафона от «Русского Радио». Его слова передает издание «Утро.ру».

«В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия. Но жизнь продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — сказал Киркоров.

Последняя фраза исполнителя взята из песни Пугачевой «Скупимся на любовь». На мероприятии в память о жертвах теракта Киркоров спел композицию из фильма «Нюрнберг» и свою песню «Летите, летите, белые птицы». По словам Киркорова, сейчас ему хочется петь только о любви, добре и вере в будущее.

24 марта Киркоров опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором призвал к сплочению после теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Анита Цой решила не отменять свой мюзикл после теракта в «Крокусе».

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