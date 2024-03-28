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Саша Бортич заговорила о своем профессионализме в день выхода Кологривого

Актриса Саша Бортич заявила, что каждый день борется с синдромом самозванца

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serjtankian/YouTube

Артистка Саша Бортич призналась, что каждый день борется с синдромом самозванца из-за того, что у нее нет актерского образования. Своими мыслями Бортич поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Кажется, что вот-вот все поймут, что я случайный пассажир, на самом деле лох, и выгонят меня. Но театр моя большая мечта и моя любовь. Надеюсь, его будет больше», — добавила актриса.

Бортич поздравила своих подписчиков с Днем театра, который отмечался 27 марта. При этом ряд СМИ связали публикацию Бортич с тем, что в тот же день вышел из-под ареста ее коллега Никита Кологривый после пьяного дебоша в баре Новосибирска.

Напомним, что Кологривый неоднократно оказывался в центре скандала. В этом году он раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого высмеял талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу коллег из «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. А в феврале в эфире программы «Закрытый показ» актер поссорился с телеведущим Александром Гордоном.

Ранее комик Светлаков заявил, что скандалы Кологривого могут быть пиаром.

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