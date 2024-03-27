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Серябкина высказалась о продолжении концертов после теракта в «Крокусе»

Певица Серябкина призвала певцов быть предусмотрительными после теракта в «Крокусе»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Ольга Серябкина заявила на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио», что артистам стоит продолжить выступать, несмотря на недавний теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает NEWS.ru.

Серябкина считает, что всегда должно быть место для хорошей музыки. При этом она попросила певцов быть предусмотрительными, а организаторов концерта обеспечить максимальную безопасность коллегам.

«Если мы будем паниковать, тогда эти цели, которые преследуют плохие люди… Не хочется идти на поводу у этого. Они хотят, чтобы мы все боялись, но так не должно быть», — заявила исполнительница.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Сбер и Российский Красный Крест открыли благотворительный счет для помощи пострадавшим и их семьям во время теракта в «Крокус Сити Холле». Некоторые звезды сделали переводы в фонд. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Анна Asti, Ольга Бузова, Антон Пинский, Егор Крид.

Ранее Виктория Боня попросила возложить цветы возле мемориала у «Крокуса» от ее имени.

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