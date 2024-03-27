Эмир Кустурица вспомнил, как «прикрывал» Беллуччи в эротических сценах

Режиссер Эмир Кустурица рассказал в беседе с «Известиями», что не любит снимать излишне откровенные сцены в кино.

Кустурица объяснил, что ему стыдно снимать так, чтобы зритель «все видел». Несмотря на это, у режиссера всегда в кино часто присутствуют эротические сцены. Он заявил, что ему пришлось «немного прикрывать» итальянскую актрису Монику Беллуччи в фильме «По млечному пути».

Эмир Кустурица был дважды удостоен престижной награды «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале за фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд».

В марте стало известно, что Кустурица начнет подготовку к съемкам фильма по роману Федора Достоевского «Преступление без наказания» осенью этого года.

Кустурица заявил, что планирует завершить сценарий в апреле, а затем начать подготовку к съемкам в сентябре. Он отметил, что зимой и летом до начала осени будут проходить съемки. Режиссер подчеркнул, что его творческий путь был вдохновлен произведениями таких великих писателей, как Достоевский, Пушкин, Гоголь и Бунин.

Ранее Эмир Кустурица поддержал россиян после теракта в «Крокусе».