Пугачева заработает порядка $10 млн на еще не вышедшей песне

Певица Алла Пугачева выпустит к своему 75-летию новую композицию, которую артистка записала в дуэте с неизвестным мужчиной во время своего визита в Россию. Об этом сообщает kp.ru.

«Это грустная песня о разлуке. Там есть такие слова: «Может быть, когда-нибудь поймешь, может быть, однажды и не вспомнишь где-то далеко...», «Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки...» — цитирует издание своего источника, друга певицы.

Инсайдер заявил, что второй голос в песне ему не знаком. Он предположил, что это малоизвестный артист. В то же время промоутер Сергей Лавров уверен, что Примадонна записала коммерческий дуэт.

«Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше $10 млн. Напела на новый замок! Вообще это удивительная история, поскольку раньше Алла Борисовна пела только с близкими людьми. Деньги закончились?» — прокомментировал Лавров.

При этом промоутер сразу же отверг свою теорию о том, что Пугачева испытывает недостаток в деньгах. Он считает, что вероятнее артистке «просто скучно без внимания российской публики».

Ранее активист Бородин сообщил, что началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом.