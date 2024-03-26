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Коллега рассказал о последних словах актера Александра Карпухова

Актер Карпухов в последние дни жизни успел сняться в сериале «Закон тайги»

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Первый канал

Актер Александр Дьяченко рассказал о последней сцене, которую сыграл его коллега Александр Карпухов (1974-2024) в сериале «Закон тайги». Его цитируют «Аргументы и факты».

«Смотри, Геннадич! Лед пошел. Весна идет. И я буду жить. Слышишь, я буду жить!» — вот последние слова, которые слышал от Карпухова Дьяченко.

Ими артист завершил линию своего героя Вани в сериале «Закон тайги» несколько дней назад.

Дьяченко обратил внимание на то, что это были последние слова, сказанные 50-летним артистом в кино.

После сцены артисты не попрощались, и Карпухов остался на берегу.

«Для меня он теперь навсегда останется таким — щуплой одинокой фигуркой, стоящей у реки», — делится Дьяченко.

О том, что Александра Карпухова не стало, его друзья сообщили 25 марта. По их словам, актер в последние годы сильно болел.

Карпухов запомнился ролями в «бандитских» сериалах: «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Ученица Мессинга», «Черный ворон», «Агенство «Золотая пуля», «Тульский Токарев», «Шторм», «Агентство НЛС».

Ранее стало известно, что инвалид-колясочник Максим Вербенин, пропавший при теракте в «Крокус Сити Холле», сам однажды пел на сцене концертной площадки.

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