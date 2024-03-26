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Во Франции случился скандал из-за выбора певицы для выступления на Олимпиаде

NYT: певица Айя Накамура попала в олимпийский скандал

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Francois Mori/AP

Французская певица малийского происхождения Айя Накамура может выступить на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, что вызвало скандал в обществе. Об этом сообщило издание New York Times.

Как написали журналисты, возможное участие исполнительницы песни Djadja вызвало ожесточенные споры о идентичности и языке.

В материале издания говорится, что артистка выросла в пригороде Парижа. В своем творчестве она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малийский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R&B, звук и ритмы афропопа. Критики заявили, что творчество артистки не дает представления о Франции.

Сама исполнительница публично не высказалась по поводу скандала и на интервью не соглашается. В издании сообщили, что возмущения по поводу ее возможного выступления отражают раскол Франции.

Ранее стало известно, что фанаты певицы Селены Гомес переживают за психическое здоровье кумира.

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