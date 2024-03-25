Блогерша Лерчек и ее муж не пришли на заседание суда по разводу

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем не пришли на заседание суда по их разводу. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, их адвокаты также не явились на судебное разбирательство.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». В конце февраля блогерша намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом.

25 марта стало известно, что мировой судья 246-го судебного участка Москвы рассмотрит заявление о расторжении брака Чекалиных. В публикации РИА Новости отмечается, что заявление поступило в пятницу, 22 марта. Агентство не располагает информацией, есть ли у Чекалиной конкретные требования к супругу.

Ранее муж Лерчек подарил ей подарок за 3 миллиона рублей на фоне слухов о разводе.