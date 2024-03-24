В Татарстане пройдет всероссийский форум «Литературный флагман России»

В столице Татарстана Казани пройдет всероссийский фестиваль-форум «Литературный флагман России». Об этом пишет aif.ru.

В 2023 году Татарстан одержал победу в конкурсе на звание самого читающего российского региона. Подобный фестиваль-форум открывается в России впервые, он призвал показать людям достижения книжной и издательской индустрии за последние 10 лет. На мероприятии ожидают участников из 40 регионов страны.

Организаторы проекта убеждены, что фестиваль будет интересен аудитории с точки зрения популяризации чтения в современном обществе и в России будущего, а также открытия новых трендов и тенденций в индустрии. В рамках фестиваля ожидается около 60 различных мероприятий, посвященных основной тематике мероприятия.

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