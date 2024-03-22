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Поклонница спела отрывок из оперы на концерте Shaman в Петербурге

Оперная певица Пронина выступила на концерте Shaman в Петербурге

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) на своем концерте «Ты моя», который прошел 21 марта в главном зале Санкт-Петербурга «Октябрьский», предложил спеть один из куплетов композиции «Улетай на крыльях ветра» из оперы композитора Александра Бородина «Князь Игорь» своей поклоннице, которая оказалась оперной певицей. Об этом сообщает «Пятый канал».

Исполнительницей стала солистка академии молодых певцов Мариинского театра Дарья Пронина. Сам артист отметил «шедевральное» пение девушки, уточнили в сообщении.

«Столько талантов, потрясающих талантов в нашей стране!» — сказал Shaman.

Дронов также подарил певице фото с автографом.

22 марта певица Лолита Милявская напомнила, что несколько лет назад случайно придумала псевдоним для певца Shaman. По словам Милявской, это произошло во время съемок проекта «Фактор А», в состав жюри которого она входила. Во время одной из программ певица назвала его «шаманом».

Милявская отметила, что исполнитель тоже помнит об этом случае. Она также сочла, что Дронов прошел испытание славой и остался скромным и искренним молодым человеком.

Ранее Shaman опроверг слухи о конфликте с Леонидом Агутиным.

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