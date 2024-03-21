Российский аналог «Евровидения» пройдет не в Петербурге

Международный конкурс песни «Интервидение» пройдет в 2024 году в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжении правительства.

До этого в распоряжении правительства местом проведения был указан Петербург.

О том, что первое «Интервидение» планируется провести уже в 2024 году в России, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил в декабре 2023 года. Он рассказывал, что вместе с партнерами будут определены правила, образован оргкомитет и выбраны национальные жюри.

Как рассказывал в феврале директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, интерес к «Интервидению» действительно значительный. В министерстве уверены, что конкурс будет иметь «оглушительный успех».

Он также рассказал, что КНР уже назначила представителя, который будет отвечать за участие Китая в этом мероприятии. Директор департамента заявил, что российская сторона ожидает аналогичных шагов от остальных стран — участников «Интервидения».

Ранее Shaman прокомментировал слухи о конфликте с Агутиным.