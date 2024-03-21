Иосиф Пригожин рассказал о том, как его вынудили закрыть счет в банке Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что его счет в швейцарском банке закрыли после 21 года обслуживания. Об этом он рассказал интернет-изданию «Абзац».

«У нас был в швейцарском банке счет, там был пенсионный фонд. Нам рекомендовали закрыть этот счет и сказали: «Вы нежелательный клиент в нашем банке». Я сказал: «Спасибо большое, до свидания. Пришлите документы, что наш счет ликвидирован». Удивительно, что мы в этом банке 21 год были. Понимаете, 21 год!» — поделился Пригожин.

Продюсер уточнил, что власти страны разрешили ему предварительно снять со счета все накопления. Однако он уточнил, что утратил доверие к институту частной собственности в Европе.

19 марта Иосиф Пригожин поддержал решение Валерия Леонтьева завершить музыкальную карьеру на позитивной ноте и в хорошей форме. Он выразил мнение, что за годы своей популярности Леонтьев сполна отслужил сцене и зрителям. Пригожин убежден, что Леонтьев отлично выглядит и поет для своих 74 лет. Он также считает, что музыкант заслуживает звания народного артиста России.

Ранее Пригожин возмутился, что его слова об Игоре Николаеве исказили.