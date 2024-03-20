Ролик с «новым» выступлением Пугачевой оказался фейком

Появившийся в сети ролик с якобы новым выступлением певицы Аллы Пугачевой оказался фейком. Об этом сообщил портал «Страсти».

Видеозапись СМИ распространили с предположением, что Алла Пугачева выступила на корпоративе на Кипре.

«Пока неизвестно, где именно и когда была сделана эта запись. Но, судя по внешнему виду Примадонны, вполне вероятно, что съемка свежая», — говорилось в одной из публикаций.

Как выяснило издание, оригинальное видео датировано 2018 годом и изначально было опубликовано на YouTube. Оно было снято на Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, где народная артистка России исполнила свои хиты «Миллион алых роз», «Любовь, похожая на сон» и «Свеча горела».

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