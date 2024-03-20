Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ролик с «новым» выступлением Пугачевой оказался фейком

Слухи о выступлении певицы Пугачевой на корпоративе на Кипре не подтвердились

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Появившийся в сети ролик с якобы новым выступлением певицы Аллы Пугачевой оказался фейком. Об этом сообщил портал «Страсти».

Видеозапись СМИ распространили с предположением, что Алла Пугачева выступила на корпоративе на Кипре.

«Пока неизвестно, где именно и когда была сделана эта запись. Но, судя по внешнему виду Примадонны, вполне вероятно, что съемка свежая», — говорилось в одной из публикаций.

Как выяснило издание, оригинальное видео датировано 2018 годом и изначально было опубликовано на YouTube. Оно было снято на Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, где народная артистка России исполнила свои хиты «Миллион алых роз», «Любовь, похожая на сон» и «Свеча горела».

Накануне Стас Михайлов обратился к Алле Пугачевой после критики со стороны певицы.

Ранее Барецкий заявил, что готов взять Кологривого дворецким в особняк Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами