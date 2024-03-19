Алексей Чумаков объяснил, почему Юлия Ковальчук не выпускает новые песни

Певец Алексей Чумаков в интервью Антону Штейну объяснил, почему его супруга Юлия Ковальчук практически не занимается пением.

«Юлия сейчас поет меньше, но так получилось не потому, что ей нечего петь. Ее вектор внимания настроен на материнство. Сколько бы я ни пыжился относительно востребованности, я никогда в жизни не догоню ее по вкладу в жизнь и в этот мир. Потому что она — мама», — подчеркнул Чумаков.

Он напомнил, что Ковальчук подарила жизнь их ребенку. По мнению Чумакова, окружающий мир «творят женщины», в то время как мужчины нужны для поддержания эмоций, ресурсов и помощи. При этом Чумаков выразил мнение, что они с женой развиваются одновременно, но в разных направлениях.

Ковальчук 8 июля 2023 года сообщила о рождении дочери Алисии и опубликовала фото ножек младенца. Ковальчук пояснила, что ей понадобилось время, чтобы «осознать масштаб счастья» и поделиться этой новостью. Ковальчук замужем за певцом, композитором Алексеем Чумаковым, они поженились в 2013 году спустя пять лет отношений. Супруги, помимо Алисии, растят шестилетнюю дочь Амелию, которую скрывают от публики.

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