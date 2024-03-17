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Ксения Бородина ответила на слухи о пластике матери

Телеведущая Ксения Бородина опровергла, что ее мать делала пластику

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее мать Инна сделала пластику.

Бородина уверила, что у родительницы не было каких-либо хирургических вмешательств для изменения внешности. По словам телеведущей, мать посещает косметолога и делает капельницы.

Ксения Бородина стала известна после проекта «Дом-2», где была ведущей с 2004 года. В декабре 2023-го она сообщила, что покинула шоу. Телеведущая уточнила, что решение покинуть проект далось ей нелегко. Однако она уверена, что «время пришло» и ей необходимо «идти дальше».

В марте Бородина заявила, что не поддерживает экстремальные способы похудения. Звезда отметила, что часто видит рекламу препаратов для якобы похудения, но на деле они являются лекарствами от диабета, которые можно принимать только по рекомендации врача. Телеведущая призвала женщин не худеть таким способом, так как это может негативно сказаться на здоровье.

Бородина предложила более безопасные и эффективные способы похудения — правильное питание и спорт.

Ранее Бородина купила носки за 40 тыс. рублей.

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