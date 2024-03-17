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Фанаты поддержали сфальшивившую на концерте Анжелику Варум

Поклонники поблагодарили Варум за живой звук после неудачного выступления

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Поклонники певицы Анжелики Варум поддержали в фанатском паблике во «Вконтакте» артистку, которая трижды пыталась попасть в ноты на совместном концерте с супругом Леонидом Агутиным.

«Да ладно все бывает, зато своим голосом»; «Живой звук! Тут радоваться нужно, и наслаждаться! Обожаю эту пару и дуэт»; «У Варум и раньше был несильный голос. Радует одно — это не фонограмма», — написали в комментариях.

Посетившие мероприятие фанаты звездной пары поблагодарили артистов за концерт и отметили, что выступление выдалось «волшебным» и «душевным».

15 марта сообщалось, что Варум несколько раз пыталась исполнить композицию «Как не думать о тебе» на концерте в Нижнем Новгороде. Артистка спела несколько песен вместе со своим супругом Леонидом Агутиным, но во время исполнения одного из главных хитов звездной пары несколько раз сбилась. Гитарист не удержался и спародировал на инструменте фальшивое пение Варум, после чего она засмеялась. Потом Агутин проявил инициативу и сам допел отрывок. Однако с третьей попытки Варум смогла чисто исполнить песню.

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