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Любовь Успенская получила российское гражданство

ТАСС: певица Любовь Успенская получила российское гражданство

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Исполнительница шансона Любовь Успенская получила российское гражданство. Об этом артистка сообщила ТАСС.

«Я уже отпраздновала получение гражданства. <...> И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. <...> Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», – поделилась с агентством Успенская.

Кроме того, она рассказала, что собирается выпустить новый альбом под названием «Сила моя со мной». В пресс-службе Успенской подчеркнули, что альбом выйдет весной. Сама артистка отметила, что в альбом войдет композиция, основанная на стихах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Певица отметила, что давно ничего не выпускала.

В феврале Успенская рассказала, как сдавала экзамен с таджиками ради российского паспорта. Она отметила, что у ответственных лиц не возникло сомнений на ее счет.

Ранее украинская певица Ани Лорак подала заявление на гражданство РФ.

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