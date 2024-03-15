Филипп Киркоров пришел с отцом на выборы и опять порассуждал о дверях

Певец Филипп Киркоров пришел вместе с 90-летним отцом Бедросом в избирательный пункт ради голосования на выборах президента России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — сказал Киркоров.

По словам музыканта, голосование на выборах давно является семейной традицией Киркоровых. Артист считает, что три дня на голосование — это хороший период, так как за это время сердце каждого россиянина сможет определить, в пользу какого кандидата сделать выбор. Киркоров оставил свой голос при помощи электронного терминала, отец певца воспользовался бумажным бюллетенем.

В пятницу, 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

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