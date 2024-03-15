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Егор Крид расплакался на концерте в Екатеринбурге из-за прыгнувшей с парашютом бабушки

Рэпер Егор Крид вспомнил о бабушке на концерте в Екатеринбурге и заплакал

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Рэпер Егор Крид расплакался во время своего концерта в Екатеринбурге из-за посвященной бабушке песне. Об этом пишет портал E1.

«Она в 80 лет впервые прыгнула с парашютом. Прикиньте, какой стержень у человека. Очень сильно любила эту жизнь и называла меня ангелом-хранителем. Я смотрел на нее и думал, что вот он — пример для подражания, как сильно нужно любить жизнь. Она постоянно ходила на работу, постоянно была позитивна», — вспомнил Крид.

После этих слов он начал исполнять песню «Берегу», но не смог сдержать слез. Тогда зал поддержал артиста, и фанаты начали хором петь вместо Крида.

11 марта рэпер Егор Крид заявил, что больше не хочет быть наставником вокального проекта «Голос. Дети». Он признался, что его путь на проекте закончен и отметил, что сделал на проекте «все возможное и невозможное». Музыкант был наставником шоу «Голос. Дети» с восьмого сезона телепроекта. Его подопечная Елизавета Трофимова заняла второе место, но уже через год Аделия Загребина из команды Крида стала победительницей проекта.

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