Концерты группы «Слот» отменили в семи городах России

Концерты рок-группы «Слот» в семи городах России, запланированные на весну и лето, отменены. Об этом говорится в Telegram-канале музыкального коллектива.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене ряда концертов. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — рассказали музыканты.

Выступления отменены 4 марта в Калуге, 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде, 12 мая в Архангельске, 1 июня в Ярославле и 2 июня в Иванове.

«Слот» был основан Игорем Лобановым вместе с Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых в 2002 году. Дебютный альбом коллектива вышел в 2003 году. Женский вокал на альбоме принадлежал Теоне Дольниковой. В том же году артистка покинула коллектив.

Сейчас в группе выступают Лобанов, Боголюбский, Дария Ставрович, Никита Муравьев и Василий Горшков. У коллектива девять студийных альбомов.

Накануне были отменены выступления «Слота» в Тамбове, Пензе и Тольятти. Эти концерты должны были пройти 15, 17 и 18 февраля, но концерты сорвались «по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора».

Ранее спектакль с балериной Захаровой отменили в Сеуле после протеста Украины.