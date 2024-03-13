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Лолита о планах на будущее: «Понравилось стричь кусты»

Певица Лолита пошутила, что откроет ИП для стрижки кустов коллег

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская призналась, что у нее нет конкретных планов на долгосрочное будущее. Об этом сообщает NEWS.ru.

Милявская заявила, что в ближайшее время собирается снять видео на записанную в декабре песню. Артистка отметила, что за время проведенное без работы ей понравилось стричь кусты. Она пошутила, что может открыть бизнес для работы на земельных участках коллег.

«Мне так понравилось стричь кусты! Думаю, что я открою еще одно ИП и буду ходить по своим коллегам и чистить их участки», — пошутила певица.

В декабре стало известно об отменах концертов Милявской после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Артистка просила за нее не переживать, так как с ней все в порядке.

14 февраля Лолита Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она якобы «недостаточно раскаялась». Артистка рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц.

Ранее Лолита призналась, что ее тошнит от собственной песни.

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