У художников в нескольких городах России прошли обыски

В нескольких городах России у художников прошли обыски, которые могут быть связаны с делом о госизмене против издателя СМИ «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Обыски, по данным канала, прошли у матери Верзилова, у участницы группы Pussy Riot Риты Флорес, членов арт-группы «Явь», подруги уехавшего из России художника Philippenzo.

Кроме того, в Екатеринбурге после обыска задержали художника Илью Мозги, а в Ульяновске — Илью Холтова, у которого изъяли картины и системный блок. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ пришли с обыском к художнице Катрин Ненашевой и ее подруге Наташе Четверио.

В начале октября 2023 года Петр Верзилов покинул «Медиазону» из-за своего участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

3 ноября 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны» к 8,5 годам колонии общего режима. Ему также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет. Защитники Верзилова, в свою очередь, настаивали на его невиновности и просили оправдать подзащитного.

11 марта Мосгорсуд отменил приговор из-за процессуальных нарушений.

Ранее суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина.