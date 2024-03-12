Звезда «Импровизаторов» рассказал о главном страхе в карьере

Комик Дмитрий Позов признался в YouTube-шоу «Чужие письма», что боится быть забытым аудиторией.

Позов рассказал, что ему трудно расслабиться во время отпуска и выходных из-за сильной тревоги. У артиста есть страх того, что о нем «забудут через день», если он ненадолго исчезнет из медиа пространства. Юморист отметил, что именно из-за этого участвует в большом количестве проекте и старается придумывать собственные.

Позов добавил, что устал из-за загруженного графика.

«Я понимаю, что еще больше занимать график — это перебор», — поделился артист.

В августе 2022 года Дмитрий Позов признался, что не раз думал покинуть шоу «Импровизация». Комик рассказал, что у него часто возникали мысли уйти из проекта по многим причинам, которые связаны с его ментальным здоровьем.

Позов жаловался на непонимание, апатию, депрессию, усталость и отношение некоторых зрителей.

Позов начал свою карьеру в КВН. Он приобрел популярность в 2016 году, когда стал участником шоу «Импровизация». В декабре 2022 года шоу «Импровизация» на ТНТ закрыли. В марте программа перешла на СТС в обновленном формате и с названием «Импровизаторы».

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