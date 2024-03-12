Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Импровизаторов» рассказал о главном страхе в карьере

Комик Дмитрий Позов признался, что боится быть забытым аудиторией

close
100%
pozov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Дмитрий Позов признался в YouTube-шоу «Чужие письма», что боится быть забытым аудиторией.

Позов рассказал, что ему трудно расслабиться во время отпуска и выходных из-за сильной тревоги. У артиста есть страх того, что о нем «забудут через день», если он ненадолго исчезнет из медиа пространства. Юморист отметил, что именно из-за этого участвует в большом количестве проекте и старается придумывать собственные.

Позов добавил, что устал из-за загруженного графика.

«Я понимаю, что еще больше занимать график — это перебор», — поделился артист.

В августе 2022 года Дмитрий Позов признался, что не раз думал покинуть шоу «Импровизация». Комик рассказал, что у него часто возникали мысли уйти из проекта по многим причинам, которые связаны с его ментальным здоровьем.

Позов жаловался на непонимание, апатию, депрессию, усталость и отношение некоторых зрителей.

Позов начал свою карьеру в КВН. Он приобрел популярность в 2016 году, когда стал участником шоу «Импровизация». В декабре 2022 года шоу «Импровизация» на ТНТ закрыли. В марте программа перешла на СТС в обновленном формате и с названием «Импровизаторы».

Ранее певица Лили Аллен рассказала, что дети разрушили ее карьеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами