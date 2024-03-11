Земфира* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова подала жалобу в кассационный суд на отказ снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарегистрирована кассационная жалоба по делу», — уточнили в кассационном суде.

Земфира была включена Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2023 года, и решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы.

Кроме того, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на это решение, после чего оно вступило в законную силу.

Минюст мотивировал решение включить певицу в иноагентский список тем, что та открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.

Накануне стало известно, что Земфира может недополучить около девяти миллионов рублей авторских отчислений из России из-за нового закона об иноагентах, который могут принять уже в марте.

Земфира получает около 30 миллионов рублей в год, около девяти миллионов из которых — авторские отчисления. Большой размер отчислений связан с тем, что артистка сама пишет музыку и тексты к своим песням.

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