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Роберт Дауни — младший получил «Оскар»

Роберт Дауни — младший получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

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Chris Pizzello/Invision/AP

Американский актер Роберт Дауни — младший получил премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер». Об этом сообщает ТАСС.

На эту награду также претендовали Стерлинг К. Браун («Американское чтиво», American Fiction, 2023), Роберт Де Ниро (Killers of the Flower Moon, 2023), Райан Гослинг («Барби», Barbie, 2023) и Марк Руффало («Бедные-несчастные», Poor Things, 2023).

Также сообщалось, что актрисе Давайн Джой Рэндольф вручили премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Оставленные» (Holdovers, 2023).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения наград премии «Оскар-2024».

Ранее Роберт Дауни — младший также был удостоен премии «Золотой глобус» за эту роль.

Сообщалось, что Роберт Дауни — младший посетил ежегодную церемонию вручения премии BAFTA, которая прошла 18 февраля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Роберт Дауни — младший мог сыграть злодея в фильме про Бэтмена.

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