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Ида Галич не исключила возможность романа с женатым мужчиной

Телеведущая Ида Галич заявила, что не встречалась с женатыми мужчинами

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не встречалась с женатыми мужчинами.

Галич не исключила, что в будущем может завести подобный роман. Однако сейчас телеведущая не представляет себя в таких отношениях.

«Мне кажется, когда ты спишь с женатым человеком, ты по сути находишься в постели с парой. Ведь то, каким ты видишь своего «избранника» — это работа его жены. Ее вложенные силы и проекции. Хрен знает, посмотрела бы ты на него, если бы не она», — поделилась блогерша.

В 2018 году Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон, и в конце того же года супруги признались, что разводятся. Телеведущая сохранила дружеские отношения с бывшим мужем. Она заявляла, что не препятствует общению сына и его отца.

В декабре 2023 года Галич призналась, что завела новый роман. Она не стала раскрывать личность возлюбленного. Однако сообщила, что ее партнер — 33-летний предприниматель. Блогерша охарактеризовала его внешность как «симпатичный брюнет».

В марте Галич призналась, что ее привлекают мужчины со спокойным нравом.

Ранее Ида Галич рассказала о страстном романе с иностранцем.

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