Филипп Киркоров заявил, что скоро в России станет гораздо меньше звезд

Певец Филипп Киркоров на съемках шоу «Звезды» заявил, что скоро в России станет меньше знаменитостей. Об этом пишет mk.ru.

«Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд», — заявил Киркоров.

Затем исполнитель перешел на английский язык и процитировал отрывок из »Евгения Онегина» Александра Пушкина. После этого Киркоров попросил остаться на сцене в одиночестве и достал бутерброд, так как был крайне голоден.

Во время съемок Киркоров ответственно подошел к работе, настоял на репетиции своего номера, а также много шутил над самим собой и недавними скандалами с его участием. Например, Киркоров посмеялся над своим стилем в одежде и пошутил про замену Никитой Кологривым в новогодних телешоу.

Премьера нового юмористического шоу «Звезды» состоится 9 марта на НТВ. За звание самой смешной звезды сразятся несколько команд из профессиональных комиков под руководством приглашенных звезд, а победителя обладателя призового фонда в 20 миллионов рублей выберет звездное жюри.

Капитанами команд звезд стали Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва и Марина Федункив. За главный приз также поборются коллективы юмориста Дениса Дорохова, хореографа Мигеля и рэпера Джигана.

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