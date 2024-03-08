Шура задержал начало своего концерта в Новосибирске более чем на час

Певец Шура задержал свой концерт в новосибирском баре «Руки вверх» на 75 минут. Об этом пишет «НГС» со ссылкой на слова очевидца.

«Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо, из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался. А так зал был полон, Шура исполнил несколько своих песен, а также несколько композиций других певцов», — рассказала собеседница издания.

В рамках мероприятия артист исполнил такие песни, как «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие популярные хиты. По словам посетителя шоу, на концерте присутствовали в основном люди в возрасте.

Недавно Шура устроил скандал в студии шоу «Это нормально?». Во время проекта один из гостей начал нелестно высказываться о Шуре. Певца это возмутило, и он начал отвечать на критику. В итоге артист покинул студию. После этого мужчину, спорившего с исполнителем, попросили уйти. Только после этого Шура вернулся на свое место.

Ранее Киркоров рассказал, как Михалков прервал его секс с Пугачевой.