Киркорову посоветовали перестать делать пластику ради чистой кармы

Нумеролог Кристина Егиазарова в интервью mk.ru заявила, что Филиппу Киркорову не стоит больше делать пластические операции.

«В позапрошлом году артист сделал множество операций, кардинально изменил внешность. Однако здоровье артиста – это энергия цифры 6, а это означает то, что ему нужно принять себя, свой возраст. Любые изменения внешности крайне противопоказаны по его карме», — пояснила Егиазарова.

Нумеролог добавила, что 2024-й станет для артиста годом кармы. По словам Егиазаровой, Киркорова ожидает множество проверок на честность, поэтому певцу стоит готовиться к неожиданным поворотам судьбы. Она также уточнила, что исполнителю нужно честно и справедливо вести свой бизнес. По мнению эксперта, в апреле музыканта ожидает предательство от партнера по бизнесу женского пола, поэтому звезде предстоит заняться самоанализом в этом месяце.

«Май – это месяц работы, Киркоров будет чувствовать нехватку сил, и его энергия будет в упадке. К сожалению, цифры говорят, что у артиста могут возникнуть проблемы со здоровьем», — резюмировала Егиазарова.

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