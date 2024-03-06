Экс-солист «АукцЫона» о группе «Би-2»: «Как этот шлак можно слушать?»

Певец и бывший солист коллектива «АукцЫон» Сергей Рогожин заявил в беседе с aif.ru, что группа «Би-2» стала популярна только из-за того, что их песня прозвучала в фильме «Брат 2».

«Я не понимал людей, которые в России ходили стадионами на их концерты. Мне неинтересно их творчество было от слова «совсем», я вообще эту музыку не слушал. Как этот шлак можно было слушать? Что по поэзии, что по музыке. Полная ерунда», — возмутился исполнитель.

Рогожин назвал творчество «Би-2» вторичным, третичным и десятичным. Он считает, что музыканты не умеют ни петь, ни играть. Похожего мнения Рогожин также придерживается о музыке Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом).

19 февраля стало известно, что в Турции отменили выступление «Би-2». Концерт должен был пройти на музыкальном фестивале в Кемере.

25 января участников коллектива задержали в Таиланде. Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

Ранее Долина заступилась за артистов, участвовавших в «голой» вечеринке.