Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киркоров удалил посты с упоминанием Пугачевой

Певец Филипп Киркоров удалил пост с признанием в любви к Пугачевой

close
100%
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров удалил из своих социальных сетей — Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и VK — посты с упоминанием Аллы Пугачевой, в которых артист анонсировал выход новой композиции бывшей супруги и признавался ей в любви.

«Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — подписывал свою запись Киркоров, сопроводив ее архивными роликами с певицей.

Сейчас все посты удалены. Сам Киркоров не объяснил, почему решил убрать ролики с новым треком Пугачевой.

3 марта стало известно, что Пугачева выпустила новую песню впервые за пять лет. В ней артистка призывает своего избранника не беспокоиться за нее и отмечает, что «спокойна с ним как никогда». Она также заявляет, что ничего не хочет менять. До этого Примадонна выложила первый за 16 лет альбом «P.S».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

Ранее стало известно, что Орбакайте выступит в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами