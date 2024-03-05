Киркоров удалил посты с упоминанием Пугачевой

Певец Филипп Киркоров удалил из своих социальных сетей — Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и VK — посты с упоминанием Аллы Пугачевой, в которых артист анонсировал выход новой композиции бывшей супруги и признавался ей в любви.

«Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — подписывал свою запись Киркоров, сопроводив ее архивными роликами с певицей.

Сейчас все посты удалены. Сам Киркоров не объяснил, почему решил убрать ролики с новым треком Пугачевой.

3 марта стало известно, что Пугачева выпустила новую песню впервые за пять лет. В ней артистка призывает своего избранника не беспокоиться за нее и отмечает, что «спокойна с ним как никогда». Она также заявляет, что ничего не хочет менять. До этого Примадонна выложила первый за 16 лет альбом «P.S».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

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