Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанного с наркотиками звезду «Ранеток» отпустили

Shot: пойманный с наркотиками актер Яковлев вышел под обязательство о явке

close
100%
Юрий Яковлев/VK

Актера Юрия Яковлева, звезду сериалов «Папины дочки» и «Ранетки», отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В беседе с каналом Яковлев заявил, что не знает откуда появился сверсток с мефедроном. Он признался, что не видел наркотики, а просто оказался рядом с сугробом, где была спрятана закладка.

«Уголовное дело вроде как есть, а что там... Я вообще не знаю, не разбираюсь», — подчеркнул актер.

По словам артиста, полицейские также изъяли у него телефон на время разбирательств. Он утверждает, что наркотики не его, а о деле он узнал из СМИ.

1 марта появилась информация, что 31-летнего актера задержали, когда он что-то закапывал в сугроб. Позднее рядом с этим местом обнаружили сверток с мефедроном. Сообщалось, что на Яковлева завели уголовное дело и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Позднее Яковлев опроверг сообщения о задержании. Он заявлял, что его никто не обыскивал. Какое-либо отношение к наркотикам он также отрицал.

Ранее Билан пожаловался, что мошенники обманули его друга на 400 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами