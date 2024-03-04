Задержанного с наркотиками звезду «Ранеток» отпустили

Актера Юрия Яковлева, звезду сериалов «Папины дочки» и «Ранетки», отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В беседе с каналом Яковлев заявил, что не знает откуда появился сверсток с мефедроном. Он признался, что не видел наркотики, а просто оказался рядом с сугробом, где была спрятана закладка.

«Уголовное дело вроде как есть, а что там... Я вообще не знаю, не разбираюсь», — подчеркнул актер.

По словам артиста, полицейские также изъяли у него телефон на время разбирательств. Он утверждает, что наркотики не его, а о деле он узнал из СМИ.

1 марта появилась информация, что 31-летнего актера задержали, когда он что-то закапывал в сугроб. Позднее рядом с этим местом обнаружили сверток с мефедроном. Сообщалось, что на Яковлева завели уголовное дело и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Позднее Яковлев опроверг сообщения о задержании. Он заявлял, что его никто не обыскивал. Какое-либо отношение к наркотикам он также отрицал.

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