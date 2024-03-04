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От имени Билана обманывают друзей певца

Певец Билан пожаловался, что мошенники обманули его друга на 400 тыс. рублей

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Певец Дима Билан признался, что мошенники стали обманывать его знакомых, выпрашивая деньги от имени исполнителя. Его слова передает mk.ru.

«Недавно один мой знакомый отправил мне 400 тыс. рублей. Хотя это было не мне абсолютно», — возмутился артист.

Билан пояснил, его другу пришло сообщение якобы от него с просьбой дать в долг. Приятель не увидел подвоха и перевел сумму. Затем певец попытался поддержать приятеля, спросив, нужно ли ему вернуть эту сумму, однако знакомый отказался от помощи и заявил, что сам попался на уловку мошенников.

Певец посоветовал быть внимательнее и отметил, что сейчас злоумышленники стали изворотливее. Он также отметил, что старается не брать взаймы. По словам Билана, он хорошо зарабатывать на концертах, поэтому у него нет недостатка в финансах.

Недавно сообщалось, что актрису и основательницу бренда Planta Rosa Евгению Павлин обманули на миллион рублей в Москве. По словам девушки, прошлым летом при оплате товаров ее ввели в заблуждение — компании Павлин выставили три счета на общую сумму более миллиона рублей. Однако оплаченные услуги, заявила Павлин, так и не были оказаны.

Ранее пародирующий политиков бывший кавээнщик пожаловался на угрозы.

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