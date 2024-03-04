Критик объяснил, для чего Пугачева записала новые песни: «Нет заработка»

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что певица Алла Пугачева пытается вернуть себе заработок, публикуя новые композиции на музыкальных платформах. Его слова передает NEWS.ru.

«Других способов заработка у нее нет. Также выпуск песен на стримингах станет мерилом ее популярности. Так как количество официальных прослушиваний прямо влияют на чарты хит-парадов», — отметил эксперт.

По словам Бабичева, нынешнее возвращение Пугачевой станет вызовом для самой Примадонны, потому что сейчас ей нужно понять, осталась ли у нее аудитория.

Накануне стало известно, что Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции «Не беспокойся за меня» артистка призывает своего избранника не волноваться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда».

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин заявил, что эти композиции не записывались на студии.

Позднее исполнительница пообещала поклонникам выпустить свои новые композиции к юбилею. Примадонне исполнится 75 лет 15 апреля.

Ранее Кристина Орбакайте отказалась отвечать на вопросы о Пугачевой.