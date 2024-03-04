Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Критик объяснил, для чего Пугачева записала новые песни: «Нет заработка»

Музыкальный критик Бабичев заявил, что Пугачева может зарабатывать на стримингах

close
100%
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что певица Алла Пугачева пытается вернуть себе заработок, публикуя новые композиции на музыкальных платформах. Его слова передает NEWS.ru.

«Других способов заработка у нее нет. Также выпуск песен на стримингах станет мерилом ее популярности. Так как количество официальных прослушиваний прямо влияют на чарты хит-парадов», — отметил эксперт.

По словам Бабичева, нынешнее возвращение Пугачевой станет вызовом для самой Примадонны, потому что сейчас ей нужно понять, осталась ли у нее аудитория.

Накануне стало известно, что Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции «Не беспокойся за меня» артистка призывает своего избранника не волноваться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда».

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин заявил, что эти композиции не записывались на студии.

Позднее исполнительница пообещала поклонникам выпустить свои новые композиции к юбилею. Примадонне исполнится 75 лет 15 апреля.

Ранее Кристина Орбакайте отказалась отвечать на вопросы о Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами