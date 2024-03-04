Охлобыстин рассказал, кого нужно отменить навсегда

Актер Иван Охлобыстин рассказал, кого из артистов нужно отменить навсегда после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Его цитируют «Аргументы и факты».

Он осудил артиста Филиппа Киркорова, который, по его мнению, использовал Донбасс как «прачечную», съездив туда после негласного бойкота. Он предложил помогать людям Донбасса тихо.

«Что, он стал патриотом? Я вообще не уверен, что он понимает, о чем идет речь. Он понимает, что отменились концерты. Я противник гонений и репрессивных действий. Но зачем нам на эстраде человек, который никуда не ведет и не представляет никакого интереса в области изящного и интеллектуального? Он давно уже занимает чужое место», — считает он.

По мнению Охлобыстина, все участники «голой» вечеринки должны получить забвение. При этом Лолиту Милявскую, как и Киркоров, столкнувшуюся с отменами концертов, актер пожалел. Он считает, что возврат положительного отношения к ней — вопрос времени.

«Лолиту жалко, она искренний человек. В случае с Киркоровым это навсегда. Изменилось время, изменилась идиома. Он всегда будет человеком, топтавшимся на кресте», — сказал он.

Кроме того, он пожалел саму Анастасию Ивлееву, назвав ее случайным человеком, использовавшим свои возможности неправильно. При этом певца Диму Билана, присутствовавшего на вечеринке, Охлобыстин судить не стал, поскольку артист кажется ему хорошим человеком.

Также Охлобыстин рассказал о разочаровании в артистах, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине.

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