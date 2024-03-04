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Охлобыстин рассказал о разочаровании в Андрее Макаревиче* и Борисе Гребенщикове**

Актер Охлобыстин: сбежавшие деятели культуры — это паразиты

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал о разочаровании в артистах, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, — в частности, в Андрее Макаревиче (признан в РФ иностранным агентом) и Борисе Гребенщикове (признан в РФ иностранным агентом). Его цитируют «Аргументы и факты».

По его словам, люди печалятся об отъезде этих звезд, потому что десятилетиями жили с их творчеством.

«Я у пионерского костра пел песни Макаревича — «Вот новый поворот…» Я, например, не подам руку Макаревичу после того, как он спел для ВСУ… Я искренне восхищался Борисом Гребенщиковым. Ну как восхищался? Оказывается, я вкладывал в его песни смысл, которого там на самом деле не было…» — сказал он, добавив, что хорошо относился и к писателю Дмитрию Быкову (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Кроме того, добавил Охлобыстин, деятели культуры, по его мнению, не могут быть «сбежавшими».

«Значит, это не деятели культуры, а паразиты, использовавшие культуру как кормовую базу. Деятели культуры не существуют вне своей культуры», — заявил он, сравнив таких людей с «молью на старой хозяйской шубе».

Накануне Охлобыстин признался, что не видит смысла в создании продолжения к «Интернам», так как в российской сериале без того много эпизодов.

Ранее актрису Евгению Павлин обманули на миллион рублей.

*  признан в РФ иностранным агентом
**  признан в РФ иностранным агентом
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